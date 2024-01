Il calendario 2024 degli eventi societari di BPER

Istituto di credito emiliano

(Teleborsa) - L', quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2024 per l’esame e l’approvazione dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli Azionisti.Le eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari si terranno nelle stesse date sotto indicate o, al più tardi, nel giorno lavorativo successivo.CDA: Approvazione dei risultati preliminari del Gruppo BPER relativi all’esercizio 2023CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2023 e della proposta di destinazione degli utiliAssemblea: Approvazione del bilancio individuale relativo all’esercizio 2023 e della proposta di destinazione degli utiliCDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2024Appuntamento: Data di stacco dividendi deliberati dall’Assemblea OrdinariaAppuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea OrdinariaCDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2024