INPS: nessuna nuova domanda per assegno unico, ci vuole Dsu

(Teleborsa) - Perper i figli a carico nel 2024 non servirà una nuova domanda ma sarà valida quella già presentata negli anni scorsi. Servirà invece laperché in assenza si riceverà da marzo solo l'importo minimo. Lo rende noto l'Inps, insieme a una circolare con le date di pagamento per quest'anno.Gli utenti(ad esempio per la nascita di un nuovo figlio)."Non è necessario - si legge nella nota Inps - presentare una nuova domanda AUU per il 2024, sempre che la domanda già trasmessa non sia nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta. Ai fini della determinazione dell'importo della prestazione, è necessario presentare invece unain assenza di Isee, avverte l'Inps, l'importo Auu sarà infatti calcolato dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la Dsu sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati saranno adeguati da marzo con la corresponsione degli arretrati". Per presentare la DSU, sul sito Inps è disponibile il servizio ISEE precompilato.Per quanto riguarda le rate di Assegno unico in assenza di variazioni, nelsono previste le seguenti date di pagamento:· 17, 18, 19 gennaio; 16, 19, 20 febbraio; 18, 19, 20 marzo; 17, 18, 19 aprile; 15, 16, 17 maggio; 17, 18, 19 giugno. Il pagamento della prima rata avverrà di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla domanda, con l'accredito dell'importo delle rate spettanti in caso di conguaglio, sia a credito sia a debito.