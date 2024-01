Beewize, Di Carlo Holding ha una partecipazione del 85,473%

Beewize

(Teleborsa) -ha unain, gruppo quotato su Euronext Milan che offre servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.È quanto emerge dalle, dove viene spiegato che la comunicazione è stata resa dal dichiarante per variazione della catena partecipativa, a seguito della fusione per incorporazione della controllata Centro Studi S.r.l. in Orizzonti Holding S.p.A., divenuta efficace il 31 dicembre 2023.La nuova partecipazione è datata, e si confronta con il 85,723% risalente al 14 settembre 2018.