L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di cinque rialzi consecutivi (+1,56%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna 2.257,64 punti, a quota 147.035,98.L'intanto guadagna 13,33 punti, dopo un inizio di seduta a quota 1.100,91.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,50%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 14,22%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,77%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,15% sui valori precedenti.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,48%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,39%.