GPI, analisti positivi dopo aggiudicazione di nuova gara Consip

GPI

(Teleborsa) - Gliaccolgono positivamente l'annuncio di ieri sul fatto che il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) guidato da, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, è risultatoavente per oggetto l'Accordo quadro "Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico Assistenziali 2". Tale aggiudicazione è definitiva.ricorda che GPI è riuscita ad aggiudicarsi il quarto bando Consip dopo aver già vinto i tre precedenti (25 novembre 2021, 20 luglio 2022, 6 novembre 2023) e quindi "come uno dei partner chiave della Pubblica Amministrazione italiana per attuare la missione "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". Banca Akros ha una raccomandazione Buy e un target price a 15,8 euro.ritiene probabile che il consorzio GPI si aggiudichi almeno un ulteriore 14% dei lavori tramite gare specifiche (in uno scenario conservativo), ovvero lavori fino a 192 milioni di euro tra affidamento diretto e gare (20% del importo totale). GPI possiede circa il 36% del consorzio, quindi secondo le stime del broker le commesse potrebbero generare, in uno scenario conservativo,. TP ICAP Midcap ha una raccomandazione Buy e un target price a 17,5 euro.