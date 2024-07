Eventi e scadenze del 2 luglio 2024

Lunedì 01/07/2024

Martedì 02/07/2024

Cleanbnb

Esprinet

Expert.Ai

GPI

Sostravel.Com

(Teleborsa) -- L'evento annuale, organizzato dalla BCE, si svolge a Sintra e riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari, giornalisti e altri professionisti. Il tema di quest'anno è "Monetary policy in an era of transformation". Tra i partecipanti, Jerome Powell e Christine Lagarde (fino a mercoledì 03/07/2024)- L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di media capitalizzazione, per presentare i risultati e le prospettive future a investitori internazionali. Per questa edizione, gli incontri saranno organizzati in modalità virtuale, consentendo alle società quotate di effettuare meeting in remoto, in modalità one to one o in piccoli gruppi (fino a venerdì 05/07/2024)- Milano, Allianz MiCo - A GET24 parteciperanno ministri, figure istituzionali, CEO, esperti "net zero" e leader della transizione energetica in rappresentanza delle principali economie mondiali e mercati emergenti. Tra gli interventi, i ministri Urso e Pichetto Fratin, il 68º Segretario di Stato degli USA, John F. Kerry, e l'ex Primo Ministro del Regno Unito, Tony Blair (fino a mercoledì 03/07/2024)- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria09:00 -- Farnesina - La conferenza riunisce tutte le realtà italiane attive nel campo della cybersicurezza, per un approfondimento su priorità operative e geografiche, partenariato pubblico-privato e proiezione internazionale del sistema cyber italiano ed europeo. Interverranno i ministri Tajani e Piantedosi, e il DG dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Frattasi10:00 -- Il meeting annuale di Assarmatori si terrà a Roma, presso il Grand Hotel Parco dei Principi. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Assarmatori, Stefano Messina, i ministri Schillaci e Salvini e il Viceministro Rixi10:00 -- Roma, Auditorium Parco della Musica - L'80ª Assemblea annuale dell'ANIA si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica. All'evento parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, delle Autorità, dei vertici dei settori finanziario e assicurativo e del mondo accademico. Tra gli interventi, la Presidente dell'ANIA, il Presidente IVASS e DG della Banca d'Italia e i ministri Urso e Tajani12:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella riceve il Presidente di turno della Presidenza tripartita di Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic, in Visita Ufficiale13:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, svolge l’audizione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi16:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente di turno della Presidenza tripartita di Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small Virtual, organizzato da Virgilio IR- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive