Olivetti rafforza impegno per la parità di genere

Gruppo TIM

(Teleborsa) -, società benefit del, ha ottenuto la, confermando il proprio impegno verso l’azzeramento del gender gap in azienda.La certificazione è statadopo una valutazione che ha coinvolto in maniera trasversale le funzioni aziendali ed è legata alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevedonPer raggiungere questo obiettivo è fondamentaledi ciascuna persona, valorizzando le diversità e le capacità al fine di generare impatto positivo, coerentemente con ile grazie a una queste tematiche.La società ha infatti intrapreso diversededicate a tutte le sue persone, vertici compresi, per favorire una maggiore consapevolezza nell’ambito delle tematiche di genere. L’impegno nell’affermazione della gender equality è confermato inoltre dal percorso di selezione e sviluppo delle risorse e dalla costante e rinnovata attenzione al superamento del gender pay gap.L’iniziativa segna unper affermare la parità di genere, che ha portato al progressivo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società del Gruppo, elevando lae ala livello dirigenziale, oltre che ad attività su formazione ed