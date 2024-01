Safilo rinnova in anticipo accordo di licenza con Hugo Boss fino al 2030

Safilo

(Teleborsa) -, gruppo attivo nell'eyewear e quotato su Euronext Milan, e, azienda fashion tedesca, hanno annunciato ildelle collezioni Hugo e Boss"Siamo entusiasti di rinnovare anticipatamente la nostra collaborazione con Hugo Boss, un partner estremamente importante, che rappresenta un- ha dichiarato l'- Sono quindi lieto che tra pochi anni potremo inoltre celebrare il 20° anniversario della nostra partnership iniziata nel 2006. L'importante lavoro di rebranding compiuto negli ultimi due anni su Boss e Hugo è stato da noi pienamente integrato nelle collezioni eyewear, ponendo le basi per ulteriori successi nei nostri mercati e canali di distribuzione".La- si legge in una nota - è quella di continuare a conquistare quote di mercato con l'eyewear Boss attraverso un'offerta di prodotti unica e accattivante, con lo sviluppo di modelli iconici immediatamente riconoscibili dal consumatore. Hugo, che rappresenta una quota considerevole del business eyewear di Hugo Boss, continuerà inoltre a espandere la propria presenza tra la Generazione Z, supportato da una proposta di prodotto distintiva e da una coerente strategia di vendita.