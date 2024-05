Safilo, vendite primo trimestre a 277 milioni

Safilo

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2024, le vendite nette disi sono attestate a 277,2 milioni di euro, in flessione dell’1,8% a cambi costanti e del 3,5% a cambi correnti rispetto ai 287,2 milioni di euro registrati nel 1° trimestre 2023. Sulla performance del periodo ha inciso la riduzione delle vendite Jimmy Choo, marchio in licenza non rinnovato a fine dicembre 2023 e in phase-out fino al 30 giugno 2024.Nel periodo, l'è stato pari a 166,2 milioni di euro, in flessione dell’1% rispetto al primo trimestre 2023, mentre il margine industriale lordo è migliorato di 160 punti base, passando dal 58,4% al 60,0%.Nel periodo, l' EBITDA adjusted è risultato pari a 32,0 milioni di euro, in flessione dell’1,3% rispetto al 1° trimestre 2023, mentre il margine EBITDA adjusted è migliorato all’11,5%, dall’11,3% registrato nel 1° trimestre 2023.L'di Gruppo al 31 marzo 2024 si è attestato a 81,3 milioni di euro (circa 41,8 milioni di euro pre-IFRS 16), dagli 82,7 milioni di euro (43,7 milioni di euro pre-IFRS 16), registrati al 31 dicembre 2023.