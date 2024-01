Enel ed Hera salgono in Borsa dopo asta clienti in uscita da tutela

Enel

(Teleborsa) -edsi muovono in rialzo a Piazza Affari, dopo le indiscrezioni di stampa sul fatto che (con 7 lotti ciascuno)preliminare delle aggiudicazioni nell'dell'energia elettrica a metà anno per passare a quello delle tutele graduali. A ogni lotto corrispondono circa 180 mila clienti.Secondo fonti di stampa (), dietro ai due gruppi citati, 4 lotti sono andati a, 3 a Illumia, mentreseguono con due lotti ciascuno e uno ad E.ON. L'aggiudicazione definitiva sarà fatta entro il 6 febbraio.Si muove al rialzo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,033 e successiva a 3,073. Supporto a 2,993.Migliora l'andamento di, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 6,778 e successiva a 6,837. Supporto a 6,719.