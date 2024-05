Borse europee prudenti dopo la Federal Reserve

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, colpiti oggi da vendite generalizzate, il giorno dopo cheindicando che per un taglio ci vuole ancora tempo. Sul fronte macroeconomico, l'attenzione degli investitori si concentra sulle indicazioni che arriveranno, domani, dai dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti.nella prima seduta di maggio dopo la pausa, ieri, per la festa dei lavoratori. Il risiko BBVA-Banco Sabadell sostiene i titoli bancari supportati anche dalla prospettiva di tassi di interesse ancora elevati per un periodo di tempo prolungato.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,071. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,53%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 79,53 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +129 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,82%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,04%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,36%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,81%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,30%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 36.037 punti.di Milano, troviamo(+4,04%),(+2,12%),(+2,10%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,40%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,94%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,14%.Tra i(+1,98%),(+1,75%),(+1,52%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,03%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,71%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,15%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,10%.