Eventi e scadenze del 12 gennaio 2024

Martedì 09/01/2024

Mercoledì 10/01/2024

Venerdì 12/01/2024

Bank of America

BlackRock

Citigroup

Delta Air Lines

JP Morgan

LU-VE Group

Unieuro

Wells Fargo

(Teleborsa) -- Si svolge a Las Vegas il Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo. L'intelligenza artificiale sarà uno dei temi principali dell'edizione di quest'anno- East End Studios, Milano - "Nothing about us, without us, is for us: contratto 2023" (Nulla che riguarda noi, senza di noi, è per noi) è il titolo dell'evento, organizzato da FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani). Tra i temi, nuovo CCNL delle banche, tassi d’interesse, IA, previdenza complementare, occupazione per i giovani e riscossione fiscale- L'edizione invernale di Pitti Uomo, la numero 105, si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze. Verranno presentate le collezioni Autunno/Inverno 2024-2025- Namur, Belgio - La Presidenza belga ospita il suo primo importante evento nel campo dell'occupazione e e degli affari sociali. Questo incontro informale del Consiglio riunisce i ministri degli Stati membri dell'UE, i rappresentanti del Parlamento europeo e i ministri dei Paesi dell'EFTA- Milano Moda - Fashion Week Uomo Autunno/Inverno 2024/2025. Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza10:00 -- Permessi di costruire III Trimestre 2023- Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo