Terna, Barclays alza target price e conferma Equal Weight

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno(da 7,6 euro) ilsu, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, confermando la" sul titolo. La revisione del giudizio è arrivata dopo che il regolatore italiano ha pubblicato, per l'anno 2024, le tariffe per l'uso delle infrastrutture per i servizi di distribuzione dell'energia elettrica.Il broker haper Terna, in particolare sull'EPS 2024 del 2% a 0,49 euro (da 0,48 euro), tenendo conto del deflatore recentemente pubblicato per le attività di trasmissione italiane. Inoltre, ha aumentato le previsioni sull'EPS per il 2025 per Terna del 7% a 0,47 euro (da 0,44 euro) dopo aver incrementato le previsioni sui ricavi per gli incentivi output based. Nel complesso, Barclays è ora in linea con le previsioni di consensus sugli utili per azione per il 2024 e il 2025.Questa settimana Terna ha collocato con successo un'single tranche, in euro, a tasso fisso e per un totale di, ottenendo una richiesta massima superiore a 3 volte l'offerta e un'elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.Intanto, è buona la performance dia Piazza Affari nella seduta odierna, doveA livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,639 e successiva a 7,747. Supporto a 7,531.