A2A, Giugiaro "La colonnina elettrica è un progetto di estrema utilità e praticità"

A2A

(Teleborsa) - Lesono firmate Giugiaro. "Noi creiamo automobili elettriche come progetti già dal 1992, ormai un secolo fa, sono trentuno anni. La colonnina elettrica, in questo caso,, perchè soprattutto non impatta troppo sulla città, la vedo e non la vedo, come un lampione ha la sua funzione ma non deve essere così impattante. È stato un bread A2A molto specifico,. Un progetto, come la Panda, se vogliamo fare un paragone con un'automobile, insomma". Sono le parole di Fabrizio Giaguaro, Presidente del Gruppo Giugiaro Architettura, in seguito all'inaugurazione, avvenuta oggi a Milano, della prima area di ricarica cittadina con City Plug.Sul livello di design e fruizione da parte del pubblico, Giugiaro sottolinea che "Già così ci sono vetture trasversali, da quadricicli elettrici da poco più di 5 mila euro fino a vetture importanti. Il nostro mestiere, come allora con le vetture termiche, dalla Panda appunto alla Bentley,come chiunque e poi si sceglie in base alle necessità. Certamente la strada è ancora lunga, ma dal '92 ad oggi l'auto di strada ne ha già fatta parecchia. L'auto che abbiamo voluto portare qua per simboleggiare questo connubio nostro in questo background dall'auto alla rete urbana, la mia società si occupa di rete urbana e di architettura e, appunto, di auto, questa è stata presentata a Ginevra nel 2016 e quindi vedeva già allora una berlina totalmente elettrica,come si usa dire oggi e con delle idee tecnologiche molto particolari. Queste vetture elettriche ti offrono la possibilità di utilizzo superiore a quello che è il motore termico e quindi questo che ha ormai 8 anni vede già quello che è il nostro pensiero di 8 anni fa totalmente attuale e ancora avanzato oggi".