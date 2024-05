Plenitude e Leolandia inaugurano "scuola guida futuro", nuova attrazione dedicata alla mobilità elettrica

(Teleborsa) -, tramite la sua controllata, eaccendono oggi i motori (rigorosamente elettrici) di, alla presenza, per Regione Lombardia, di, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile e, Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche. Ideata e progettata da Uniting Group, partner di Be Charge, è la prima attrazione in Italia dedicata alla mobilità elettrica all’interno di un parco a tema per bambini e rappresenta un format inedito che nasce per sensibilizzare le giovani generazioni verso una nuova mobilità.Scuola Guida Futuro è un divertente circuito attraverso i mondi e i personaggi di Leolandia, da percorrere a bordo di colorate e-car fino ad arrivare in una smart city del futuro. Con le cinture di sicurezza allacciate e il volante stretto tra le mani, curva dopo curva, tra chicane, cartelli stradali, icone fantastiche e tanto divertimento, i piccoli autisti prendono confidenza con la mobilità elettrica e le sue dinamiche, fanno il pieno di energia alla colonnina di ricarica e raggiungono il traguardo, guadagnandosi la loro prima patente di guida del futuro! Un’esperienza coinvolgente, ma anche un modo per avvicinare i piccoli e le loro famiglie a nuove forme di mobilità.La. I visitatori possono così ricaricare la loro auto durante il tempo trascorso a Leolandia. La partnership si inserisce nell’ambito di un accordo pluriennale tra Plenitude e Leolandia per intraprendere insieme un percorso volto a rendere ancora più sostenibile ilparco."Siamo lieti di inaugurare oggi, insieme a Leolandia, Scuola Guida Futuro, per offrire agli ospiti del parco divertimenti un’esperienza educativa e coinvolgente, insieme ai nostri servizi di ricarica per veicoli elettrici. Questo è il primo passo di un accordo che rappresenta, per Plenitude, un’importante occasione per avvicinare il grande pubblico e le nuove generazioni ai temi della mobilità elettrica" ha dichiarato"Siamo orgogliosi di essere il primo parco a tema ad ospitare un progetto così lungimirante e ambizioso. Abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza per realizzare questa attrazione che, oltre ad accrescere ulteriormente l’appeal del parco, contribuirà alla diffusione di un’idea di mobilità più sostenibile nelle nuove generazioni che hanno anche un peso importante nell’orientare le scelte dei genitori verso modelli di consumo più evoluti" ha aggiuntoPer l’inaugurazione della nuova attrazione, al taglio del nastro hanno presenziato anche ospiti illustri come The Pozzolis Family, Cavaleri Family, Anna Clavo, Stella in valigia, JackRev, Aury che Family, Gloria Strabla, The Womoms. Presenti naturalmente anche Leo e Mia, i padronindi casa del parco, pronti ad allacciare le cinture ai piccoli guidatori sulla griglia di partenza!