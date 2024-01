Deutsche Bank rivede giudizi su utilities europee. Hold su Enel

Deutsche Bank

National Grid

Elia

Orsted

Redeia

Enel

Verbund

E.ON

SSE

Engie

RWE

Italgas

Snam

Enagas

(Teleborsa) - La netta sovraperformance delle integrated utilities rispetto ai pure play nel 2023 (+35%), in particolare sui pure play rinnovabili, ha spinto gli analisti dia un. In particolare, hanno apportato sei modifiche alle raccomandazioni,. Con la loro forte crescita della RAB, aggiornanoedda Hold a Buy. Sebbene rischioso, ritengono cheabbia la possibilità di reimpostarsi e dovrebbe essere in grado di evitare un aumento di capitale (da Hold a Buy). Su, che ha sottoperformato significativamente nel 2023, passano da Sell to Hold.hae quindi hannopotrebbe risentire negativamente del calo dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso e pertanto è stato tagliato da Hold a Sell.Per le, Deutsche Bank mantiene il Buy su(il catalyst è il bilancio),(multipli bassi e mix di alta qualità),(rendimento da dividendi superiore al 9%) e(consensus a medio termine al rialzo), con Sell su Verbund (in calo prezzi dell'energia). Per iconsiglia(8,5x P/E),(rendimenti interessanti), National Grid (capex in aumento e potenziale estensione della guidance) ed Elia (rapida crescita della RAB), con Sell su(potenziale taglio dei dividendi). Per lea Deutsche Bank piacciono Orsted (rischioso, ma possibilità di reset) e OX2 (multiplo basso e creazione di valore).Guardando alle, Deutsche Bank ha alzato il target price su Snam (a 5,4 euro da 5,2, +4%), su Terna (a 7,7 euro da 7,5, +3%), su Italgas (a 6,0 euro da 5,7, +5%). Invariato il prezzo obiettivo su Enel a 7 euro per azione.Nel focus su, viene sottolineato che la società è stata una delle top pick per tutto il 2023 ed è stata uno dei titoli con le migliori performance del settore. Hae l'anno è culminato nel CMD di novembre, in cui il nuovo management ha fornito guidance in linea o al di sopra del consensus, anche se al di sotto delle stime del Deutsche Bank."Riteniamo che le previsioni per il 2024 in particolare siano prudenti e vediamo laquest'anno grazie agli- si legge nella ricerca - Ciò potrebbe fornire un vento favorevole durante tutto l'anno. Tuttavia, per il resto il titolo è privo di catalizzatori e ora viene scambiato su 10,3x 2025E P/E. Si tratta di uno sconto rispetto al multiplo del settore di 12,4x, sebbene Enel abbia generalmente scambiato all'incirca a questo importo di sconto".