Northvolt, finanziamento da 5 miliardi di dollari per espansione gigafactory

(Teleborsa) -, società svedese attiva nella produzione di batterie, ha annunciato unper consentire l'Northvolt Ett nella Svezia settentrionale. L'accordo rappresenta il più grande prestito green raccolto fino ad oggi in Europa, secondo una nota della società.Oltre all'espansione della produzione di catodi e di celle di Northvolt Ett, il pacchetto finanziario consentirà l'espansione dell'adiacente, che si sta avvicinando alla conclusione della sua messa in servizio e sta trasformando le sue prime materie prime."Questo finanziamento rappresenta una- ha commentato Peter Carlsson, co-fondatore e CEO di Northvolt - Ci consentirà di realizzare tutto il potenziale di Northvolt Ett e dimostrerà che pratiche commerciali circolari e sostenibili sono fondamentali per il successo nel settore di oggi".Pochi giorni fa, la ha approvato una misura tedesca da 902 milioni di euro per sostenere Northvolt nella costruzione di un impianto per la produzione di batterie per veicoli elettrici.Il nuovo debito include il rifinanziamento del pacchetto di debito da 1,6 miliardi di dollari raccolto nel luglio 2020 ed è statoper un importo di oltre 55 miliardi di dollari con partner tra cui, Scania, Volvo Cars e. È fornito da un gruppo di 23 banche commerciali, nonché dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dalla Banca nordica per gli investimenti (NIB), entrambe sostenute dal programma InvestEU della Commissione europea.