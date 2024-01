Vodafone e Microsoft, accordo da 1,5 miliardi di dollari su AI, cloud e IoT

Vodafone

(Teleborsa) -hanno annunciato una, che sfrutta i rispettivi punti di forza per offrire piattaforme digitali su scala a oltre 300 milioni di aziende, organizzazioni del settore pubblico e consumatori in Europa e Africa.Attraverso la partnership - si legge in una nota - le aziende collaboreranno per, la principale piattaforma di connettività IoT gestita di Vodafone, sviluppare nuovi servizi digitali e finanziari per le aziende, in particolare le PMI in Europa e Africa, e rivedere la strategia globale del cloud per i data center.nei prossimi 10 anni in servizi cloud e AI focalizzati sul cliente sviluppati in collaborazione con Microsoft. Inoltre, Microsoft utilizzerà i servizi di connettività fissa e mobile di Vodafone., che diventerà un'attività separata e autonoma entro aprile 2024."Oggi Vodafone ha assunto un impegno coraggioso per il futuro digitale di Europa e Africa - ha commentato- Questa partnership strategica unica con Microsoft accelererà la trasformazione digitale dei nostri clienti aziendali, in particolare di piccole e medie dimensioni, e migliorerà la qualità dell'esperienza del cliente per i consumatori"."Questa nuova generazione di intelligenza artificiale sbloccherà nuove enormi opportunità per ogni organizzazione e ogni settore in tutto il mondo - ha affermato- Siamo lieti che insieme a Vodafone applicheremo la più recente tecnologia cloud e AI per migliorare l'esperienza del cliente di centinaia di milioni di persone e aziende in Africa ed Europa, creare nuovi prodotti e servizi e accelerare la transizione dell'azienda al cloud".