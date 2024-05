Vodafone, ricavi da servizi in crescita del 6,3% nell'esercizio 2024

Gruppo Vodafone

(Teleborsa) - Ilha annunciato oggi i risultati dell', chiuso al 31 marzo scorso, che evidenziano(+6,3% la crescita organica e -1,3% reported)grazie al buon andamento dei mercati Europa ed Africa e del segmento Business. Isi sono attestati ae registrano unase confrontati con l'anno precedente, a seguito delle cessioni realizzate (Vantage Towers, Vodafone Ungheria e Vodafone Ghana) e di movimenti avversi dei tassi di cambio.Anche ildel 74,6% a 3,7 miliardi di euro riflette principalmente le cessioni di attività avvenute nell'esercizio finanziario precedente, in particolare la plusvalenza di 8,6 miliardi di euro derivante dalla cessione di Vantage Towers.è in crescita organica del 2,2%.si attesta a 1,6 miliardi., Vodafone stima unpari a circadi euro e unpari ad almenodi euro."Un anno fa ho delineato i miei piani per trasformare Vodafone, inclusa la necessità di ridimensionare l'Europa per la crescita. Da allora, abbiamo annunciato una serie di transazioni e ora stiamo registrando una crescita in tutti i nostri mercati in Europa e Africa", ha spiegato la CEO, "aggiungendo "abbiamo ottenuto risultati leggermente superiori alle aspettative nell'anno finanziario, con una buona crescita organica dei ricavi dei servizi"."La nostra divisione Business, fattore chiave di crescita - prosegue - ha registrato una crescita dei ricavi del 5,4% nel quarto trimestre. C'è ancora molto da fare nell'anno a venire. Incrementeremo gli investimenti nell'esperienza del cliente, miglioreremo la nostra performance in Germania e accelereremo il nostro slancio nel Business, continuando al tempo stesso a semplificare le nostre operazioni. Stiamo trasformando radicalmente Vodafone per la crescita".Sempre nell'esercizio 2023/2024,ha riportatoa 4.184 milioni di euro in calo del 1,6% rispetto all’anno precedente, a causa della perdurante pressione sui prezzi nel segmento Consumer mobile. Questo è stato parzialmente compensato dalla forte domanda di connettività fissa Business e di servizi digitali per le imprese.ha registrato infattiA novembre 2023 Vodafone si è aggiudicata le. A ottobre 2023 Vodafone Business e Snam hanno annunciato un accordo per la realizzazione di una rete privata 5G ibrida (Mobile Private Network), integrata nella rete Vodafone e quindi disponibile su tutto il territorio nazionale coperto. A ottobre 2023 Vodafone ha concordato un'estensione del contratto MVNO wholesale con PostePay fino alla fine del 2028. Il 15 marzo 2024 Vodafone Group ha annunciato di aver stipulato unper un corrispettivo di 8 miliardi di euro. Il completamento dell'operazione è previsto per la prima metà del 2025.