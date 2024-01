Eni, per Barclays potrebbe unirsi al club da 100 miliardi di market cap

Eni

(Teleborsa) - L'attuale capitalizzazione di mercato diè pari a 50 miliardi di euro, o 55 miliardi di dollari. In confronto, la capitalizzazione di mercato diè di oltre 200 miliardi di dollari,di oltre 150 miliardi di dollari,edsono circa 100 miliardi di dollari. Far crescere il business in modo redditizio ed efficiente nel tempo potrebbe aiutare, ma - data la struttura e la strategia di business uniche di Eni - la. Lo spiegain una nota sul tema, sottolineando che ciò corrisponde a un prezzo delle azioni di 28 dollari per azione, in uno scenario blue sky. Il broker ha attualmente un rating Overweight, con un prezzo obiettivo di 19 euro per azione.Eni avrebbe bisogno sia di un buon slancio operativo che del sostegno dei prezzi del petrolio e del gas per passare al club dei 100 miliardi di dollari. Al momento, 100 miliardi di dollari sono probabilmente un'esagerazione, ma Barclays ritiene che unsia unNonostante sia una major energetica più piccola e più focalizzata sull'Europa,del 19%. Secondo gli analisti, lo slancio operativo, supportato da rendimenti di cassa interessanti, consentirà una sovraperformance del prezzo delle azioni anche nel 2024.Tra gli elementi a supporto di questa tesi vengono citati: una grande capitalizzazione, con una buona visibilità della pipeline a breve termine e utili del gruppo maggiormente incentrati sui prezzi delle materie prime; una(più nello specifico: un business in crescita di biocarburanti; l'ottenimento di una valutazione di 10 miliardi di dollari per Plenitude; il business della mobilità aostenibile, con Enilive che potrebbe essere un driver di crescita e essere uno spin-off); lacon il rendimento da dividendi superiore del 20% circa rispetto alla media del settore nel 2024/25.Viene evidenziato che Eni ha la più alta crescita produttiva nel breve termine tra i peer europei, con unpari al 6,7%, davanti a Shell con il 3,8% ed Equinor con il 3,6%. Inoltre, l'del 2024 è uno dei migliori del settore, con 36,1 $/boe, dietro solo ai 36,8 $/boe di Galp e davanti ai 33,8 $/boe di Total.In un focus su, la business unit della mobilità sostenibile di Eni, che gestisce le bioraffinerie di Eni e la commercializzazione retail di carburanti e di soluzioni di mobilità intelligente, viene ricordato che Eni è stata flessibile riguardo alle sue strutture societarie, con un modello satellite che si adatta per un facile accesso al capitale specializzato e all'ottimizzazione della struttura finanziaria. Barclays crede che Enilive possa essere il prossimo asset a essere valorizzato e ritiene che Eni potrebbe scegliere di effettuare unper Enilive per ottenere un punto di riferimento per la valutazione (simile a Plenitude),