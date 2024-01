SocGen rivede target su assicurazioni europee. Hold confermato su Generali

Societe Generale

Allianz

Scor

AXA

Generali

Swiss Re

Zurich

Munich Re

(Teleborsa) - Gli analisti dihasulla società di assicurazione tedescaa "" da "Hold", alzando anche il prezzo obiettivo a 275 euro per azione dai precedenti da 235 euro. La promozione è arrivata all'interno di uno studio di settore, che attua un upgrade anche per la società francese riassicurazioni(ada Hold, con target a 32 euro da 28,5).Raccomandazione confermata per il resto dei titoli, su cui però sono stati(Buy, 34,5 euro da 34),(Hold, 20,3 euro da 20),(Hold, 98 CHF da 90),(Hold, 440 CHF da 430),(Buy, 445 euro da 410).