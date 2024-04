Banca Generali, ok assemblea a bilancio. Nominato nuovo CdA, Mossa confermato AD

Banca Generali

Assicurazioni General

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di, riunitasi in data odierna, approvato iled attribuito agli azionisti uncomplessivo di Euro 251,2 milioni corrispondente ad un payout totale del 77% dell’utile consolidato dell’esercizio 2023, costituito da una quota del 77% dell’utile ricorrente, pari a Euro 245,4 milioni e da una quota pari al 100% dell’utile non ricorrente, per un ammontare di Euro 5,8 milioni.I soci hannoche rimarrà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, nominato Antonio Cangeri presidente e confermato Gian Maria Mossa amministratore delegato di Banca Generali.Nel dettaglio, dalla lista 1 presentata da, sono stati eletti nel CdA: Antonio Cangeri, Gian Maria Mossa, Azzurra Caltagirone, Lorenzo Caprio, Roberta Cocco, Alfredo Maria De Falco, Anna Simioni e Cristina Zunino; e dalla Lista 2 presentata dai fondi e investitori istituzionali e' stato eletto Paolo Ciocca.Nominato anche il nuovo collegio sindacale.