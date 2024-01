(Teleborsa) - Nell'intero 2023 gli investimenti diretti esteri in Cina hanno segnato un calo dell'8% annuo a 1.130 miliardi di yuan, in miglioramento comunque rispetto al crollo del 10% dei primi undici mesi dell'esercizio.Lo rileva il, aggiungendo che il numero di nuove aziende con investimenti esteri è tuttavia rimbalzato in Cina del 39,7% nel 2023, attestandosi a 53.766 unità.