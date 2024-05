Relyens, risultati 2023 positivi con premi oltre il miliardo

(Teleborsa) -, gruppo mutualistico europeo di riferimento per l’assicurazione e la gestione dei rischi nel campo della sanità e della gestione del territorio,, superando per il secondo anno consecutivo 1 miliardo di euro di(+6% rispetto all'anno precedente adi euro).Ilammonta a 630 milioni di euro contro 581,4 milioni di euro nel 2022, con un incremento dell'8,3%. Ilconsolidato del Gruppo ammonta a 45,9 milioni di euro, in calo rispetto ai 74,8 milioni di euro del 2022, anno che ha mostrato una performance eccezionale grazie alla vendita di un immobile per uffici. Ilpari a 25,5 milioni di euro.Ildel Gruppo si è attestato al 183%: nonostante abbia registrato un calo rispetto al 2022 (198%) si mantiene su valori elevati che confermano la solidità del bilancio di Relyens.La crescita del Gruppo si manifesta in modo tangibile anche per quanto riguarda la. Nel 2023, Relyens ha pubblicato una nuova carta degli investimenti responsabili per rafforzare i concetti di “sostenibilità” e “responsabilità” in tutte le sue classi di attività ed(per un totale di 769,2 milioni di euro), di cui il 35% contribuisce alla sostenibilità ambientale e il 65% alle sfide social