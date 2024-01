Softec, assemblea approva revoca azioni. Delisting il 30 gennaio

Softec

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan che sviluppa soluzioni e servizi digitali per le aziende, ha. Come già reso noto, il delisting avrà efficacia il 30 gennaio 2024, sul presupposto che siano trascorsi almeno 5 cinque giorni di mercato aperto dall'approvazione dell'odierna assemblea ordinaria degli azionisti con la percentuale richiesta; Borsa Italiana abbia disposto la revoca degli strumenti finanziari con apposito avviso.In assemblea erano presenti 2.247.914 azioni, corrispondenti all'e la revoca è stata approvata con il voto favorevole di n. 2.247.914 azioni, corrispondenti al 100% delle azioni presenti e all'89,99% del capitale sociale. Il delisting era subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'assemblea con non meno del 90% dei voti favorevoli degli azionisti riuniti in assemblea ordinaria.Orizzonti Holding S.p.A. (OH SpA), azionista di riferimento della capogruppo, titolare ad oggi di una partecipazione pari all'85,47% del capitale sociale di quest'ultima, ha manifestato ladagli stessi fino ad un massimo di 250.046 azioni, pari a circa il 10,01% del capitale, a un prezzo per azionepari a 1,078 euro (controvalore massimo pari a 269.599 euro), pagando il prezzo in corrispondenti azioni Beewize, fino ad un massimo di 427.671 azioni Beewize, pari a circa il 3,82% del capitale.Intervenuta l'approvazione del delisting, le azioni Softec potranno essere acquistate da OH SpA successivamente alla efficacia della revoca, nel periodo dicompreso tra le ore 8:30 (ora italiana) del giorno 31 gennaio 2024 e le ore 17:30 (ora italiana) del giorno 20 febbraio 2024 (estremi inclusi).