Eventi e scadenze del 23 gennaio 2024

Venerdì 19/01/2024

Lunedì 22/01/2024

Martedì 23/01/2024

3M

AbitareIn

First Bancorp

General Electric

Invesco Ltd

Johnson & Johnson

Lockheed Martin

Logitech International

Netflix

Procter & Gamble

Texas Instruments

(Teleborsa) -- Manifestazione internazionale del mondo orafo e gioielliero organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza. Evento di riferimento per la Community orafa, che riunisce l’intera filiera produttiva insieme a buyer internazionali, giornalisti e opinion leader- Bruxelles - Riunione informale dei ministri del Commercio- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:30 -- Bruxelles - La 10a sessione del consiglio segna il 20º anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione nel 2004. La riunione sarà presieduta dall'alto rappresentante Josep Borrell, mentre per l'Egitto la guida sarà affidata al ministro degli Esteri Sameh Shoukry09:30 -- Confindustria, Roma - Evento organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in collaborazione con ENEA e Confindustria. Interverranno, tra gli altri, Raffaele Langella, Direttore Generale Confindustria e Giorgio Graditi, Direttore Generale ENEA09:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra una delegazione della Associazione Nazionale Donne Elettrici (ANDE)09:30 -- Rose Garden Hotel, Roma - Nel corso dell’incontro con la stampa, interverranno Michael O’Leary, Ryanair Group CEO e Mauro Bolla, Country Manager Italia10:45 -- L'evento, organizzato da Compagnia di San Paolo con il Presidente Francesco Profumo e il Segretario Generale Alberto Anfossi, si svolge al Conservatorio Statale di Musica ‘Giuseppe Verdi’ a Torino11:00 -- Trento - Conferenza stampa di presentazione di HOSPITALITY – Il Salone dell’Accoglienza 2024, la 48a edizione della fiera internazionale leader in Italia nel settore Ho.Re.Ca. che si svolgerà a Riva del Garda11:00 -- La presentazione del Rapporto 2023 di italiadecide “La conoscenza nel tempo della complessità. Educazione e formazione nelle democrazie del XXI secolo” si svolge a Montecitorio. Saranno presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Introduzione di Anna Finocchiaro, Presidente italiadecide13:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge l’audizione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini17:30 -- Appuntamento di Dentons “Dal Regolamento sulla deforestazione alla Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità”. Nuovi obblighi per le imprese italiane in materia di business and human rights. L'evento si svolge presso lo studio Dentons a Milano- Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo