Società fittizie, Moody's: situazione preoccupante in Italia

(Teleborsa) - Le(in inglese shell companies) possono avere scopi legittimi ma sono spesso utilizzate come, rappresentando una sfida significativa per i team di conformità data l'opacità spesso ad esse associata. Lo afferma una nuova nuova ricerca di Moody's, sottolineando che si tratta di un: a novembre 2023, più di 21 milioni di segnalazioni di attività di rischio sono state sollevate dal Moody's Shell Company Indicator in 472 milioni di aziendeL'indicatore Shell Company segnalacomunemente associati alle società di comodo che potrebbero indicare attività illecite. Questi comprendono incarichi dirigenziali atipici, registrazioni di massa, rischi giurisdizionali, dormienza, anomalie finanziarie, titolarità effettiva finale anomala e proprietà circolare.Tra i primi dati che vengono segnalati dal report c'è il fatto che il, con quasi 5 milioni, ha attivato ildi potenziali shell companies, seguito dallacon circa 3,4 milioni.Con oltre 600.000 incarichi di amministratore combinati,superano di gran lunga la maggior parte degli altri paesi in termini di, dove un piccolo numero di amministratori ricopre responsabilità di supervisione aziendale.Il settore deiè quello dal quale emerge il maggior numero di segnalazioni con circa 3,6 milioni, segue il settore delcon 1,5 milioni e ilcon 1,4 milioni di bandiere.Per quanto riguarda l'Italia,presso Moody's Analytics, afferma che "l'indicatore Moody's Shell Company evidenzia, in particolare per quanto riguarda le anomalie finanziarie, la posizione dirigenziale e caratteristiche chiave della proprietà come l'età"."Il paese è alle prese con una notevole, in particolare dopo l'era del Covid, poiché si infiltra nell'economia legittima - spiega - L'uso diffuso di società di comodo, esemplificato da casi come l'emissione di fatture false, aggiunge complessità a queste sfide".