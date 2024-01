UniCredit acquista oltre 2,8 milioni di azioni proprie

UniCredit

(Teleborsa) -ha reso noto di aver, nell'ambito della Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2023, dal 15 al 19 gennaio 2024, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 25,7658 euro.Al 19 gennaio, a partire dall’avvio della Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2023, UniCredit ha acquistato un totale di 65.076.132 azioni per un controvalore complessivo di 1.590.642.007,55 euro. Alla stessa data, a seguito dell’annullamento delle azioni proprie avvenuto in data 16 gennaio 2024, UniCredit detiene 6.896.296 azioni proprie pari allo 0,40% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, andamento annoiato per l', che chiude la sessione in ribasso dello 0,24%.