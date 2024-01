Datrix, Martina Costa nuova CMO del Gruppo

Datrix

(Teleborsa) -, società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli diMachine Learning, annuncia la nomina dicome nuova CMO del Gruppo Datrix, a diretto riporto di, che ha così commentato: “e assisteremo sempre di più all’impatto di questo nuovo paradigma in ogni mercato e settore industriale. Datrix, che da anni investe in applicazioni e realizza progetti significativi in questo ambito sia in Italia che all’estero, non può che essere protagonista di questo cambiamento. Per farci sempre più portavoce di una comunicazione autorevole e qualificata dell’AI, la nomina di Martina Costa come nuova CMO è il primo, fondamentale passo in un percorso che ci siamo prefissati: investire in una strategia di Marketing e Comunicazione dal respiro più ampio, che dia reale contezza della nostra visione”.Martina Costa arriva in Datrix con un ricco background nell’ambito del Marketing e della Comunicazione: un percorso di studi umanistico in Italia e a New York; MBA al Politecnico di Milano; oltre un decennio di esperienza aziendale maturata nella definizione di strategie di posizionamento e rebranding in settori diversi (dall'Entertainment al CPG, dal Luxury Retail al Media) con ruoli significativi in realtà internazionali tra cui Sky, Mattel e WPP.