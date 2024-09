Cofle, TP ICAP Midcap taglia target price: 2024 è un anno perso

Cofle

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il(aper azione da 8,4 euro, upside potenziale del 59%) e confermato la) sul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, dopo un profit warning e l' annuncio di un piano di ristrutturazione Cofle ha pubblicato iin anticipo e sono risultatidegli analisti. A causa dell'iperinflazione in Turchia, degli aumenti salariali ancora più significativi attuati negli ultimi 2 anni e dell'insufficiente deprezzamento del tasso di cambio TRY-EUR, il Gruppo ha riportato una contrazione del suo EBITDA a 4,4 milioni di euro (rispetto ai 5,4 milioni di euro attesi), con un margine del 13.8% (-360bps Y/Y).Cofle ha svelato una nuova guidance per il 2024, puntando ora a vendite tra 55-60 milioni di euro e un EBITDA di 7-8 milioni di euro. Gli analisti ritengono che questa, poiché implica un netto deterioramento sequenziale nel secondo semestre del 2024, con un calo delle vendite del -21% Y/Y e un margine EBITDA del 10.6% (-800bps Y/Y), nonostante i contributi iniziali dalla revisione delle spese operative."L'anno finanziario 2024 èper Cofle, ma notiamo che l'azienda dovrebbe essere ben posizionata per il 2025 con un'organizzazione industriale competitiva e diversificata, un business AM che continua a performare molto bene e un ciclo agritech che dovrebbe riprendersi entro il secondo semestre del 2025", si legge nella ricerca.