Eventi e scadenze: settimana del 30 settembre 2024

Domenica 22/09/2024

Domenica 29/09/2024

Lunedì 30/09/2024

Martedì 01/10/2024

Mercoledì 02/10/2024

Venerdì 04/10/2024

(Teleborsa) -- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l’opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Non lasciare indietro nessuno: agire insieme per il progresso della pace, dello sviluppo sostenibile e della dignità umana per le generazioni presenti e future"- Nashville - Il Meeting Annuale NABE (National Association for Business Economics) sarà concentrato sulle opportunità e le sfide a lungo termine per l'economia globale. Tema del meeting di quest'anno è "Finding Harmony in the Noise: Transitioning to a New Normal"11:00 -- Auditorium Villa Patrizi, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 14ª edizione di Frecciarosa - La prevenzione viaggia in treno, progetto promosso dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS con il patrocinio del Ministero della Salute. Parteciperanno, tra gli altri, Stefano Cuzzilla, Presidente Trenitalia, e Adriana Bonifacino, Presidente Fondazione IncontraDonna- Regolamento BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30/06/2024 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30/06/2024- Evento digitale - 5ª edizione del Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24, che intende offrire una panoramica globale sui vari Paesi per aiutare gli imprenditori italiani a rafforzare le loro posizioni all'estero e scoprire nuove opportunità. Interverranno tra gli altri, i Ministri Urso, Musumeci e Crosetto, gli AD di UniCredit, Illimity, SIMEST e Prysmian- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti10:00 -- Stazione di Roma Ostiense - Presentazione del nuovo brand Regionale. Intervengono, Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Stefano Donnarumma, AD e DG Gruppo FS Italiane e Luigi Corradi, AD e DG Trenitalia. Seguirà visita del nuovo treno Regionale- Risultati di periodo- Risultati di periodo: CdS Bilancio