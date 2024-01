OVS, l'assemblea approva il dividendo straordinario

OVS

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato la distribuzione di una valere sulla "Riserva Utili Portati a Nuovo" pari adIl dividendo verrà messo in pagamento con data di stacco 19 febbraio 2024, record date 20 febbraio 2024 e data di pagamento 21 febbraio 2024.L’Assemblea ordinaria ha approvato altresìfino al 20% del capitale sociale, anche in più tranche e per un periodo di diciotto mesi.