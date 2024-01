Campari corre in Borsa in scia performance Remy Cointreau

Campari

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, performando meglio rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 9,27 Euro.Ad ogni modo, il titolo viene, con la franceseche balza del 6,25% e la connazionaleche mette a segno un 15,33%.A far volare la big degli spirits è l'annuncio di un-per far fronte al calo del fatturato. Remy Cointreau infatti ha nel quarto trimestre unaper effetto della frenata delle vendite del cognac Remy Martin. per questo il Gruppo d'oltralpe conta diper bilanciare la frenata dei ricavi eIl rimbalzo segue anche il crollo registrato lo scorso mese di ottobre, quando Remy Cointreau aveva rivisto al ribasso le stime a causa dellanel settore del cognac.