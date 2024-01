Antitrust: Roma valuti la possibilità di aprire alla concorrenza il trasporto pubblico locale

(Teleborsa) - Secondo l'Antitrustdovrebbe valutare la possibilità "di una iniziale e quantomeno graduale apertura alladel mercato delnon periferico". In unsull'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale non periferico per le annualità dal 2024 al 2027 deliberato dall'Assemblea capitolina, l'autorità ha anche avanzato "una soluzione", cioè "attraverso una divisione inopportunamente individuati e costituiti da sub-aree del territorio cittadino, nell'ambito di un piano programmatico che ne preveda la progressiva messa a gara"."Il servizio di trasporto pubblico locale nella città di Roma Capitale – si legge nel documento dell'Antitrust – potrebbe infatti ben essere diviso in lotti, adeguatamente dimensionati, da un lato, per favorire la, dall'altro, per minimizzare le esigenze ditra operatori. A tale riguardo, vi sono diverse, con esempi virtuosi di lottizzazione anche estrema dei servizi da porre a gara"."Non sembrano peraltro sussistere evidenze conclusive sull'esistenza dinel servizio di trasporto pubblico su gomma, tali da rendere meno efficiente l'eventuale suddivisione e messa a gara del servizio in lotti – ha fatto notare l'Autorità –. Anzi, propendono a favore di tale soluzione non solo le efficienze immediate derivabili dalla concorrenza 'per il mercato', ma anche i benefici ottenibili dalla concorrenza "per confronto", anche detta, che possono svilupparsi nel tempo mediante la coesistenza di più operatori dello stesso servizio attivi in aree limitrofe".