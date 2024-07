Tpl, al via sciopero di 4 ore nelle principali città italiane

(Teleborsa) -deidinelle principali città italiane nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto nazionaleed. La protesta è sostenuta dai principalidel settore – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna – che hanno sottolineato che "lo sciopero interesserà bus urbani e extraurbani, tram, metro e ferrovie metropolitane ed è organizzato nel rispetto delle fasce di garanzia e con modalità stabilite a livello territoriale".Nelle principali città mezzi pubblici del servizio urbano fermi adalle 8.45 alle 12.45, adalle 18 alle 22, adalle 11.45 alle 15.45, adalle 19.30 alle 23.30, adalle 11 alle 15, adalle 18 alle 22, adalle 8.30 alle 12.30, adalle 11.30 alle 15.30."Ildel Ccnl – ha spiegato la Federazione dei Trasporti della Cgil – la cui trattativa è stata interrotta per l'atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali, è un diritto irrinunciabile per restituire dignità a tutti gli autoferrotranvieri ed è il primo elemento indispensabile allo sviluppo del trasporto pubblico nell'interesse di lavoratrici, lavoratori, cittadini e per una crescita sostenibile del Paese. Un settore quello del trasporto pubblico locale, caratterizzato da un crescente deterioramento delle condizioni lavorative e retributive, dalla conseguente e strutturale carenza negli organici aziendali, da episodi di aggressioni fisiche e verbali, sempre più diffusi ai danni degli operatori front line, dalla cronica difficoltà nel reperire nuovi conducenti e altre figure specializzate, dal rischio sempre più tangibile della riduzione dei servizi"."Inoltre è importante – ha sottolineato la Filt Cgil - rinnovare il contratto in tempi rapidi anche in vista di eventi importanti come ile leche impatteranno notevolmente sulla mobilità e contestualmente serve un impegno concreto da parte del Governo e delle forze politiche per finanziare il".