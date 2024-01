Barclays rivede target su risparmio gestito, downgrade per Azimut

Barclays

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Gli analisti disi aspettano, su base trimestrale, per i maggiori player del risparmio gestito italiano nell'ultimo trimestre del 2023. In media, prevedono undel 5,1% su base trimestrale, guidato da un effetto di performance positivo (circa 4,3%) e dagli afflussi (+0,8% su AUM). "Anche considerando l'imminente taglio dei tassi da parte della BCE, ci vorrà del tempo prima che il settore della gestione patrimoniale si riprenda - si legge in una nota - In questa fase continuiamo a preferire le banche".Il broker ha approfittato della view settoriale perha subito un downgrade a Equal Weight con target price a 27,10 euro (dai precedenti 25,40 euro, +7%). Equal Weight confermato per(target a 33,30 euro da 32,70 euro, +2%) e per(prezzo obiettivo invariato a 12,20 euro).rimane il titolo preferito, con una raccomandazione Overweight e un target a 11,40 euro per azione (dai precedenti 10,80 euro, +6%).