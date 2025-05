Saipem, Barclays ha una quota potenziale del 5,036%

Barclays

Saipem

(Teleborsa) - La banca britannicaha unain, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 12 maggio 2025.In particolare, lo 0,585% sono, il 4,266% sono "Right to recall" senza data di scadenza, obbligazioni convertibili con scadenza l'11/09/2029, e lo 0,186% sono "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 17/12/2025 e il 29/04/2027, equity Swap con data di scadenza compresa tra il 25/03/2027 e il 05/04/2027.