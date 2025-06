Banca Mediolanum, raccolta netta maggio a 492 milioni

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha chiuso il mese di maggio condi euro, di cui: unapari a 492 milioni (5,38 miliardi da inizio anno), unapari a 633 milioni (3,78 miliardi da inizio anno),per 353 milioni (1,51 miliardi YTD) eper 20 milioni (93 milioni YTD)."La raccolta di maggio di 492 milioni si dimostra sostenuta e di grande qualità, anche in considerazione dei 633 milioni netti registrati nellenostre soluzioni di risparmio gestito. Se da un lato è stato un mese caratterizzato dalle maggiori fuoriuscite dai conti correnti per scadenze fiscali dei clienti in Italia; dall’altro prosegue la trasformazione del risparmio amministrato in gestito, grazie alla preziosa attività di consulenza dei nostri Family Banker. Tutto ciò ci consente di chiudere i primi 5 mesi del 2025 con ben 3,8 miliardi di flussi in gestito, un livello che rappresenta una solida base per raggiungere i nostri obiettivi per l’anno", commentaamministratore delegato di Banca Mediolanum.