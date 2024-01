Generali, Donnet: più resilienti e meno esposti a mercati, mix efficiente tra M&A e buyback

Generali

(Teleborsa) - "Con 11 mesi rimanenti prima della fine del nostro piano, siamo. I recenti risultati hanno mostrato che Generali ha una posizione molto solida ed è oggi un gruppo assicurativo e dell'asset manager profittevole e diversificato". Lo ha affermatodi, durante l' Investor Day presso la Torre Generali a Milano."Lo scenario macroeconomico è molto differente da quando il piano è stato concepito", ma "siamo stati capaci rimasti sani anche in un ambiente complesso", ha aggiunto, spiegato che la compagnia ha "in cui vogliamo operare" e sottolineando "la crescita redditizia continua nelle linee di business Protezione, Salute e Infortuni".Il CEO ha spiegato che l'acquisizione diha "rafforzato la leadership assicurativa in Europa", mentre l'acquisizione diè stata fatta "per accelerare la strategia di asset management e migliorare l'offerta nel campo degli investimenti"."Generali ha trasformato il suo balance sheet negli ultimi anni, e ha ora una, con ridotta sensibilità al mercato", ha detto Donnet."Grazie al raggiungimento dei target e alle acquisizioni disciplinate, Generali è oggi- ha affermato - Abbiamo un migliore mix di prodotti e geografico, e ora seguiremo un mix efficiente tra M&A e buyback, su base annuale, per creare valore per gli azionisti. Questo è il motivo per cui alla prossima assemblea chiederemo di approvare un piano di riacquisto azioni da 500 milioni di euro".Secondo il CEO, "". Alla fine del suo intervento ha ricordato che il prossimo piano sarà presentato all'inizio del prossimo anno e beneficerà dall'esperienza di Giulio Terzariol, nuovo CEO Insurance. "Il suo ingresso in società è anche un chiaro segnale di come Generali riesca ad attrarre talenti, un fattore chiave nella nostra industria", ha evidenziato.