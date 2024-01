Italia, Intesa: PIL di fine 2023 è migliore delle attese, ma rischi restano al ribasso

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ilma i, e derivano dai persistenti ostacoli al processo disinflattivo e al recupero del commercio mondiale (non ultimi quelli derivanti dall'evoluzione della situazione geopolitica in Medio Oriente), nonché dalla scarsa visibilità sui flussi di spesa effettiva prevista dal PNRR. Lo affermano gli economisti della Direzione Studi e Ricerche di, dopo che il PIL italiano è cresciuto a sorpresa di 0,2% t/t nel trimestre finale dello scorso anno, contro attese di stagnazione.In prospettiva, il, a zero/0,1% t/t, per via del minor supporto offerto dal settore delle costruzioni, e visto il trend ancora in calo delle indagini, si legge in una nota firmata da Paolo Mameli. La, trainata dal recupero di potere d’acquisto delle famiglie, dalla ripresa del commercio mondiale e dall’accelerazione nei flussi di spesa effettiva finanziati dal PNRR.