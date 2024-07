Sanlorenzo sale in Borsa dopo accordo con MIMIT per investimenti

Sanlorenzo

Intesa Sanpaolo

Sanlorenzo

(Teleborsa) -per, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, dopo che ha comunicato di aver sottoscritto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Invitalia e Regione Toscana unche prevede la realizzazione di un "ambizioso programma industriale di investimenti".In particolare, ilmetterà a disposizione oltre 11,3 milioni di euro di agevolazioni, mentre laha formalizzato la propria disponibilità al cofinanziamento dei progetti afferenti al territorio per un ammontare complessivo di 500.000 euro."Nel piano industriale 2023-25 ??la società prevede un budget di capex per il periodo 2023-25 ??di circa 50 milioni di euro all'anno, di cui 20-25 milioni di euro volti ad aumentare la capacità industriale di circa il 25% - scrivono gli analisti di- L'accordo di sviluppoe conferma che il gruppo punta a importanti opportunità di crescita organica per il futuro".Si muove al rialzo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 38,85 e successiva a 39,3. Supporto a 38,4.