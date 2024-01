Pensioni, la proposta Anief: anticipo pensionistico per chi lavora a scuola sottoposto a burnout

(Teleborsa) - Portare laal 9%, ovvero alla media dell’Unione europea, ma senza costo: questo produrrebbe un incremento del 40% la spesa sociale, quindi anche per la previdenza, e a beneficiarne sarebbe pure l’incidenza sul PIL che scenderebbe dal 16% al 12%. A sostenerlo è il sindacato autonomo, che chiede interventi ad hoc per l’uscita anticipata dal lavoro per idella, particolarmente sottoposti al burnout, attraverso una disposizione legislativa che preveda finalmente una deroga per il settore.“L’inclusione delle professionalità scolastiche tra quelle gravose e che meritano l’anticipo pensionistico senza penalizzazione – spiega, presidente nazionale Anief – rappresenta un passaggio imprescindibile verso il risollevamento dell’istruzione italiana, perché, oltre che un’equa risposta al problema delle malattie professionali crescenti tra chi insegna e opera a scuola, su cui pesa tanto l’imbarazzante silenzio di chi amministra e governa il comparto, permetterebbe un ringiovanimento della categoria, oggi tra le più vecchie al mondo. Con accorgimenti fiscali e finanziamenti mirati – conclude Pacifico – si raggiungerebbero risultati rilevanti per i lavoratori e indirettamente per tutto il Paese”.