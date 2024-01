Safilo, Equita alza target price e conferma Hold

Equita

Safilo

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 1,3 euro, grazie al minor debito) ilsu, gruppo attivo nell'eyewear e quotato su Euronext Milan, confermando ilsul titolo a "", dopo che la società ha riportato risultati preliminari 2023 leggermente meglio delle attese in termini di top-line organica, gross margin e FCF, mentre l'Adj. EBITDA è stato in linea con le previsioni degli analisti.Il broker evidenzia che non è arrivata nessuna indicazione sul 2024 in questa fase (risultati completi e call il 14 marzo). Equita ritiene valide le proprie(+3,5% organico, compensato dalla cessazione della licenza di Jimmy Choo) e didi 70bps al 9,7% (circa 100 milioni di euro di EBITDA), mentre migliora la NFP a -47 milioni di euro da -60 milioni di euro a causa della base migliore del 2023 (confermando un FCF di 36 milioni di euro nel 2024, simile al risultato del 2023).