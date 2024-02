Bnp Paribas conferma solida performance: utile distribuibile 2023 (+10,2%)

Gruppo BNP Paribas

(Teleborsa) -, che ha chiuso l'esercizio 2023 con undi euro ed unrispetto al 2022 ed in linea con il target. Cresce anche l’utile netto per azione a 9,21 euro, in aumento del 18%, che unito al programma di riacquisto di azioni, determina un ritorno agli azionisti del 60%.Si registra inoltre unaa fronte di un calo dei costi operativi (-1%). Il margine di intermediazione si attesta a 45.874 milioni di euro (45.430 milioni di euro nel 2022)."BNP Paribas realizza nel 2023 un’ottima performance, che riflette la solidità del nostro modello diversificato, l’efficienza delle nostre piattaforme e la capacità del Gruppo di proseguire il proprio sviluppo per soddisfare le esigenze della propria clientela individuale, corporate e istituzionale", afferma ilaggiungendo "il 2023 è stato inoltre caratterizzato dalla significativa accelerazione dei finanziamenti alla produzione di energia a basse emissioni di CO2 e del disimpegno dai finanziamenti alla produzionedi energie fossili, al fine di contribuire alla transizione delle nostre economie e delle nostre società".(+90 pb sul 31/12/22) e la traiettoria del “common equity Tier 1 ratio” è in linea con l’obiettivo del 12%, dopo l’implementazione del nuovo regolamento CRR.Creazione di valore per gli azionisti: annunciato unin contanti, in rialzo del 18% rispetto al 2022 ed undi euro nel 2024.Nell'ambito del Gruppo, laha realizzato un risultato lordo di gestione in crescita del 2,7% a 923 milioni di euro, con un margine di intermediazione in aumento del 3,5% a 2.727 milioni di euro ed un margine d’interesse in rialzo del 6,6% a seguito di un’accelerazione nel quarto trimestre 2023.di euro, in considerevole aumentosul 2022.