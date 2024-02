Cassa Centrale Banca ottiene la certificazione per la Parità di genere

(Teleborsa) -ha ottenuto laUNIPDR 125:2022, con ente certificatore Bureau Veritas, società dal 1828 leader a livello internazionale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione.Con il conseguimento della Certificazione, obiettivo previsto dal Piano di Sostenibilità 2023-2026, Cassa Centrale Banca riafferma il suonella promozione della parità di genere.Questo importante risultato, ottenuto anche in seguito all'adozione dellada parte di tutte le realtà del Gruppo sin dal 2019, conferma l’impegno nel costruire e consolidare costantemente, in cui la parità di genere è considerata un elemento fondamentale per il successo a lungo termine del Gruppo e per il benessere di tutti i dipendenti.Tra le fasi importanti, che hanno portato all’ottenimento della certificazione, rilevano lae l’approvazione, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre scorso, diriguardanti i temi legati alla diversità, all'equità e all'inclusione: lae laLa Certificazione rappresenta il tangibile impegno del Gruppo nei confronti di tematiche cruciali per le persone, con una particolare attenzione alla promozione dello sviluppo delle donne all'interno del Gruppo.L’Amministratore Delegato di Cassa Centrale Bancaha commentato: "Questa certificazione rappresenta non soltanto un riconoscimento del nostro profondo impegno, ma costituisce anche un fermo proposito a mantenere ed elevare i nostri standard. Continueremo a lavorare per garantire che i temi di inclusività e sostegno alla diversità rimangano pilastri fondamentali della cultura della nostra Organizzazione, nell’operato del Gruppo e nelle nostre strategie future"."Questa significativa conquista è motivo di grande orgoglio, poiché rafforza la nostra determinazione a perseguire i nostri obiettivi futuri. Consapevoli delle nostre radici, con questa certificazione affrontiamo con responsabilità e azioni concrete il cammino verso un ambiente sempre più inclusivo. Oltre a Cassa Centrale, tre Banche di Credito Cooperativo del nostro Gruppo hanno recentemente raggiunto questo significativo traguardo e, come Capogruppo, vorremmo essere un esempio e una guida per le Banche del Gruppo che vorranno intraprendere questo percorso di eccellenza", ha dichiarato, Chief Human Resources Officer e Diversity Manager di Cassa Centrale Banca.