Internet Of Things: Atlantica Digital acquisisce "Keplero" e si rafforza nel settore

(Teleborsa) -società attiva nello sviluppo di applicazioni IoT, AI, Blockchain, sistemi con controllo da remoto, ha acquisito la proprietà intellettuale e i diritti di sfruttamento della piattaforma software Keplero dall’omonima azienda che entra anch’essa a far parte di Atlantica, società del Gruppo Smart4 Engineering che detiene un network di aziende specializzate in ICT e digitalizzazione con 3.000 dipendenti in Italia ed Europa. In Italia, Partner e Group CFO di Smart4 Engineering èKeplero - spiega la nota è uno strumento altamente innovativo nato per aiutare le aziendee, all’automazione di sistemi grazie all’IoT- Internet of Things. Keplero inoltre supporta il processo di servitizzazione con cui un’azienda che produce e vende prodotti trasforma la propria attività vendendo servizi che utilizzano i beni realizzati dalla stessa azienda (es.: cessione in leasing anziché vendita).L’acquisizioneLa piattaforma, inoltre, gestisce comunicazioni sicure e criptate e si integra con i servizi di CyberSecurity per proteggere i dispositivi di campo da possibili attacchi hacker.affermaCEO di ATLANTICA, “perché si inserisce pienamente nella nostra strategia di investimento orientata ad accelerare la Digital Transformation e a supportare l’ecosostenibilità. Questa operazione ci ha consentito di integrare nel nostro ambiente digitale un asset strategico che apre nuove frontiere nell’erogazione dei servizi e nelle funzionalità avanzate dedicate alle imprese e al cittadino”, conclude Levy.“L’acquisizione di Keplero si inserisce in un contesto di crescita del Gruppo sul mercato italiano con l’obiettivo, grazie alla storica presenza di Atlantica, di incrementare il portafoglio prodotti e la gamma di asset strategici del gruppo SM4 in una logica di scalabilità", afferma, Partner e Group Italy CFO di Smart4 Engineering.