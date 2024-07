Sparkle, accordo con MainStreaming per distribuzione sostenibile di contenuti video

(Teleborsa) -, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo,per laad alte prestazioni e in maniera ecosostenibile. Sparkle, infatti,riservato a MainStreaming nel proprioMainStreaming si propone comedi broadcaster, over-the-top, digital media company e player emergenti, per lae in maniera eco-sostenibile. Con la sua Intelligent Media Delivery Platform, ha ottenuto anche la. La sua tecnologia, basata su AI, è in grado didi oltre il 50% rispetto alle tecnologie di distribuzione tradizionali.Per servire l'area dei Balcani,collocando i propri sistemi, certificato per l’uso di energie rinnovabili, e di usufruire del servizio di, in grado di supportare la distribuzione di contenuti video ad alte prestazioni e con bassa latenza."L’efficienza della nostra rete globale consente di trasportare contenuti video ad altissima qualità con una riduzione della latenza e nessuna interruzione durante la fruizione del servizio", afferma, Vice President Enterprise di Sparkle, aggiunendo garantire questi servizi rispettando la sostenibilità ambientale è una nostra missione"."L’efficienza dei data center e della rete di Sparkle ci permettono di migliorare ulteriormente l'esperienza di navigazione degli utenti riducendo al contempo la nostra impronta ambientale", spiega, CEO di MainStreaming.