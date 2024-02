Myllennium Award 2024 apre la call per talenti under 30

(Teleborsa) - Torna il, il “Premio al merito e al talento delle nuove generazioni” promosso dale dall’omonima. Giunto alla decima edizione il Premio, che riconosce il talento di ragazze e ragazzi di tutta Italia, attraverso opportunità concrete di tipo professionale e formativo, promuove il talento ispirandosi al principio di give back nella convinzione che sia necessario dotare i giovani degli strumenti per comprendere il mercato del lavoro e individuare il proprio ruolo all’interno.Da oggi fino alil Myllennium Award riapre le sue porte ai, alla loro ambizione e alla voglia di emergere e di misurarsi con le proprie inclinazioni: dal desiderio di fondare una startup, quello di pubblicare la propria storia, di intraprendere la carriera di giornalista ma anche la passione per la musica e la creatività dell’artista.In dieci anni dalla sua, il Myllennium Award ha raccolto negli oltre 306 talenti premiati in tutta Italia e più diin denaro e opportunità professionali finora riconosciuti.Perseguire ladell’a in tutti i suoi aspetti, offrendo opportunità concrete per realizzarla. Con questo spirito, Myllennium Award presenta per il 2024, le 10 le sezioni in gara: Saggistica “MyBOOK”, Startup “MySTARTUP”, Giornalismo e Digital Content “MyREPORTAGE”, Opportunità di lavoro e formazione “MyJOB”, arte e rigenerazione urbana “MyCITY”, Cinema “MyFRAME”, Musica “MyMUSIC”, Dual Career “MySPORT”, Imprenditoria sociale “MySOCIALIMPACT” e la sezione ad honorem Arti e maestranze “MyBRICKS”.A valutare i progetti sarà uncomposto da professionisti del mondo accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo, del cinema, delle istituzioni e dello sport.