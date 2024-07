Millennium Award 2024, premiati trenta giovani under 30 provenienti da tutta Italia

(Teleborsa) - La decima edizione delha visto assegnare l'ambito riconoscimento. In Campidoglio la premiazione delle: MySTARTUP, MySOCIALIMPACT, MySPORT|Startup, MyBOOK, MyREPORTAGE, MyJOB (per le opportunità di lavoro e formazione), MyCITY (per progetti di architettura/street art), MyFRAME (per il cinema), MyMUSIC, MySPORT|Book e MySPORT|Job (per i progetti di dual career), e la nuova sezione dedicata ad Arti e maestranze, MyBRICK.L'iniziativa ha il sostegno died il patrocinio dellae del. La consegna dei premi si è svolta alla presenza dell'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale,che ha inaugurato insieme a, Presidente del Premio e CEO del Gruppo Barletta, il nuovosu "Aspirazioni, sfide e prospettive lavorative dei giovani in Italia".In dieci anni il, primo premio generazionale in Italia,riconosciuti, destinati a valorizzare il merito e il talento di giovani under 30 e ha ricevutocandidati, premiandone oltre trecento.L'Assessore Onorato ha riconosciuto al presidente Paolo Barletta e al Myllennium Award il, per"aver sostenuto e incoraggiato nei suoi dieci anni di attività oltre 330 talenti under 30 e aver raggiunto una dimensione internazionale che contribuisce a valorizzare la Città di Roma come città unica al mondo capace di coniugare arte, cultura e impresa". La medaglia, che quest'anno ha come soggetto l'80° Anniversario della Liberazione di Roma, è un conio a tiratura limitata del Poligrafico dello Stato commissionato da Roma Capitale e consegnato a personalità che si sono distinte per particolari meriti culturali, sociali o sportivi."Siamo felici di aver promosso questo premio, è molto importante incentivare e stimolare le capacità e le potenzialità dei giovani italiani" ha dichiaratoaggiungendo "ringrazio il presidente Barletta che porta avanti da 10 anni questo progetto rivolto ai migliori talenti under 30: qui oggi abbiamo i 30 giovani vincitori delle borse di studio che si sono contraddistinti con idee brillanti in vari campi, dalla musica allo sport al sociale"."I ragazzi di oggi non guardano più ad una competizione regionale o nazionale ma si confrontano con modelli internazionali e nuovi mestieri. Favorire la loro crescita culturale e l’inserimento lavorativo significa investire nella competitività futura del nostro Paese", ha dichiarato, Presidente Myllennium Award, aggiungendo che il premio "nasce proprio con questo spirito, per avviare un percorso utile per la valorizzazione del talento e creare un ponte tra il processo educativo e il mondo del lavoro".