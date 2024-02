Bollette, oggi l'esito dell'asta per il servizio a tutele graduali

(Teleborsa) - Oggirenderà noto l’esito dell’che è servita a individuare gli aggiudicatari del, messo in campo per garantire un passaggio senza traumi verso la completa liberalizzazione dei mercati energetici. La misura si è resa necessaria con la fine della maggior tutela per la, il mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali sono fissate dall’Arera. Per il, invece i prezzi regolati sono già cessati a partire dal 1° gennaio.ll servizio a tutele graduali (Stg) è il servizio predisposto dall’Autorità per accompagnare il passaggio aldopo la rimozione della tutela die durerà al massimo. Rientrano automaticamente nel servizio a tutele graduali, senza alcuna interruzione nell’erogazione delladi energia elettrica, tutti i clienti non domestici che non hanno un venditore sul mercato libero e che non avranno individuato un operatore del mercato libero da qui a luglio.Secondo, associazione degli Utility Manager operanti nel settore dell'energia, gli utenti non vulnerabili che a luglio 2024 si troveranno ancora nel mercato di tutela dell'elettricità, e non sceglieranno un operatore del mercato libero, avranno vantaggi medi fino al 20% rispetto alleche saranno praticate ai clienti vulnerabili, e addirittura fino al 60% rispetto ai prezzi medi praticati oggi sul libero mercato.Secondo le previsioni delle due associazioni, per effetto delle aste unacon consumi fino a 2.750 kWh all'anno, se deciderà di rimanere nel servizio a tutele graduali, si ritroverà a pagare il primo anno una bolletta sui 548 euro, l'equivalente di spesa del 2020, ossia il 25,4% in meno rispetto alla spesa media del 2024 alle attuali tariffe del(735,30 euro), con un risparmio stimato in 187 euro annui. Secondo gli analisti di Assium, sul fronte delle bollette dell'elettricità, nei 36 mesi di esistenza del servizio a tutele graduali che seguirà la fine del mercato tutelato della luce, dovrebbero registrarsi tariffe più convenienti rispetto agli attuali prezzi di mercato, ma occorrerà attendere l'esito ufficiale delle aste.Laper famiglia nel 2020 è stata di 533,45 euro, nel 2021 di 684,18 euro, nel 2022 di 1.381,52 euro, nel 2023 di 928,28 euro.